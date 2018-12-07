認政府對核災區食品風險評估不足 監委要求政院檢討

2018-12-07 11:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察委員張武修上午發布新聞稿表示，政府對日本進口核食管理長期存有的風險評估不足，在資訊透明度與市場端檢測也不夠，造成與民眾及國際風險溝通不良，進而影響民眾權益，要求行政院檢討。

根據監委張武修、楊美鈴的調查報告，衛生福利部雖然已經暫停日本福島等5縣食品之報驗，但在國內邊境與市場端的抽驗專業、人力及量能，以及風險評估作業是否落實「資訊透明」原則、相關管制標準是否符合國際規範等部分，行政院仍應督同所屬食品安全辦公室、衛福部及原子能委員會檢討改進。

兩監委認為，行政院主要有七大問題，其一是行政院疏於督促食安辦公室及衛福部，造成國內對日本核食長期存有風險評估未周全、風險溝通不良、部會協調整合不足、國際資訊即時掌握未盡充分、環境及食品輻射背景值之檢測作業有欠健全等諸多問題。尤其政府對日本進口食品未比照歐美採取風險管制，仍以行政區域劃分，並不妥適。

其二、「食品安全衛生管理法」第4條明定衛福部的食安管理措施應滿足民眾「知的權利」及「資訊透明」原則，然而「食品風險評估諮議會設置辦法」第10條第2項中，卻又賦予食藥署選擇是否公開相關會議結論的權限，此部分也應積極正視檢討。

其三、日本福島核電廠事故發生迄今已逾7年半，衛福部針對逾13萬件日本輸台產品進行輻射值抽樣檢測，結果均符合日本及我國管制標準，然而衛福部未能正視國人對於日本食品的安全疑慮，未能積極溝通說明，造成本次公投竟有近4分之3投票民眾同意禁止日本核災地區食品進口，凸顯衛福部未能有效提升國人對日本食品的信心，應積極釐清其背後原因。

第四、台灣對日本進口食品的管制項目與範圍，有逐步增加與擴大之趨勢，但光憑「輻射值檢測」與「曝露量風險評估」等數據，未必能夠符合世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS） 協定中的「科學」、「必要性」、「不歧視」與「透明化」等原則，衛福部應思考如何說服國際，避免遭SPS懲罰，進而衝擊我國經貿市場。

第五、根據我國今年6月19日的邊境查驗結果，13萬件日本進口食品中僅有224件的輻射值微量超標，反而是498件其他國家進口食品有6件不符規定，不合格率明顯高於日本，相關單位應檢討各國輸入食品抽驗比率，避免查驗資源過於偏重日本，反而大開漏洞給其他風險更高之進口食品。

第六、食藥署明知各國進口食品有將近97%未抽驗就流入市面，卻遲未將市面流通食品的輻射值納入常規抽驗作業，每每等到某類食品輻射超標被揭露，才被動展開抽測，作法有欠周全。

最後，衛福部過去請求原能會協助檢測邊境食品輻射劑量時，並未要求原能會依食藥署實驗室的標準作業程序控管檢體保存期限，造成檢體保存規定混淆之非議，也影響政府公信力。

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