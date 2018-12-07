肯定民進黨檢討態度 前藍委批國民黨遲鈍輕敵

2018-12-07 11:00

［記者陳昀／台北報導］九合一選舉後民進黨檢討聲浪四起，前國民黨立委孫大千今在臉書表示，民進黨態度令人肯定，但也回頭質疑國民黨要拿什麼新本事來PK？怎麼說服人民再投國民黨？還要繼續原地踏步嗎？遲鈍輕敵的態度令人憂慮。

孫大千指出，當民進黨代理主席林右昌正式宣告，「不要再提過去民進黨對民主的貢獻了」和「人民不欠民進黨」，代表民進黨已經揮別傳統的悲情訴求，全面升級到2.0版，可以預期，民進黨很快將提出一個「請全民再次支持」的論述，那麼，國民黨要怎麼告訴台灣人民「為什麼要再次投給國民黨呢」？

他指出，當行政院秘書長卓榮泰呼應民進黨表示，「未來行政院不再提過去為大家做什麼事，而是放眼未來、提出更好政策，讓民眾過更好的生活」，代表民進黨真正領悟出，唯有站在民眾角度思考政策的制定，才能貼近民意、贏回民心；那麼，國民黨又憑什麼說服台灣人民，「我們有能力給大家過更好的生活呢」？

孫大千表示，衷心為民進黨的反省和改革表達祝福和感動，也高度的為國民黨的遲鈍和輕敵感到憂心和焦慮，新一輪的政黨競爭已經鳴槍起跑，民進黨已經行動了，國民黨還要繼續在原地踏步嗎？

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