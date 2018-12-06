賴峰偉小內閣 布局2020立委選戰

2018-12-06 14:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖縣長當選人賴峰偉首波小內閣名單出爐，雖然令外界跌破眼鏡，但卻有備戰2020立委選舉的意味，其中輔選有功的無黨團結聯盟主席林炳坤，更有東山再起的雄心壯志，瞄準立委選舉，與楊曜再度一決高下。

強調世代交替的澎湖縣長當選人賴峰偉，除了內定副縣長許智富在40歲以下，首波公布的小內閣名單，還是以老將居多，僅有賴峰偉的親侄薛蘢富接任工策會副總幹事，算是青年才俊，其餘與世代交替八竿子湊不在一起，同時一朝天子一朝臣，許多陳朝重用的主管，不是調往閒缺，就是降調或申請退休，也讓外界有選後算帳的感受。

此次選舉幕後操盤手，是沉寂多時的無黨團結聯盟主席林炳坤，能在縣長參選者眾，殺出一條血路，讓賴順利擊敗尋求連任的陳光復，顯示林雄厚的基層實力，外界普遍預測林藉此縣長選舉提前操兵，意指2020年立委選舉，可望再度復出，與現任立委楊曜再度一決高下，奪取離島澎湖唯一一席立委寶座。

反觀現任綠營立委楊曜，多年來一直扮演著澎湖綠營精神領袖的角色，由澎湖縣議會首位綠營民代當起，一路帶領民進黨在澎湖攻城掠地，先後在澎湖縣議員、馬公市代會、立委及澎湖縣長選舉都有斬獲，2014年達到最高峰，由中央至地方民進黨完全執政，今年縣長失守，也給楊曜一個警訊，如何收復民心？將是未來民進黨在澎湖最大的政治課題。

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