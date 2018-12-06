宜縣長就職擬邀學生觀禮被酸「新王登基加冕」 交接小組澄清

2018-12-06 13:16

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣首位女縣長林姿妙就職典禮，傳出全縣各校被要求推派學生出席，網友狂酸「新王登基加冕」、「是否闡述免費營養午餐德政」；羅東鎮公所縣政交接小組召集人曾成陽說，僅建議12鄉鎮市各派一名小學生出席，沒有強迫每校派員參加。

前宜蘭縣教師工會理事長、宜蘭市光復國小教師朱堯麟臉書貼文說，宜蘭縣政府透過通訊軟體聯繫，請各校推派學生代表與校長，參加本月25日林姿妙縣長就職典禮，不知這樣有何教育意義？請尊重學生學習權益 ，讓他們留在學校安心學習。

網友留言，「好大的官威喔」、「妙妙姐會不會在學生代表面前，闡述她免費營養午餐德政啊」、「叫學生參加就職典禮，只能說新王登基加冕想有一番作為」。

曾成陽回應，準縣長林姿妙重視小朋友民主政治養成教育，盼邀請小學生出席縣長就職典禮，羅東鎮公所人員在縣政交接小組會議上，建議每個鄉鎮市各推派一人參加，並非每校派一人，衍生的誤會風波，縣府應做妥善處理。

縣府說，本月25日非假日，小朋友若要參加縣長就職典禮，必須有家長同意書，才會發出邀請函，一切採用徵詢絕無強迫，目前已有40所學校回報派員出席，名單彙整後交給民政處篩選處理。

宜蘭縣長就職典禮選在宜蘭縣立體育館舉行，預計邀請1800人到場觀禮。

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