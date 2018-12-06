前局長接台中市副市長 台南基層警這樣說...

2018-12-06 11:44

〔記者萬于甄／台南報導〕前台南市警察局長陳子敬確定出任台中市副市長，成為新科台中市長盧秀燕3名副手之一，消息傳回台南警界，許多員警大方給予祝福，樂見前長官更上層樓，不過，也有員警認為，台中都會區畢竟與台南古都風情不同，前局長已有年紀，不知是否跟得上市政腳步。

今年67歲的陳子敬是警大38期，從警超過43年，期間曾任內政部警政署主任秘書、國道公路警察局長、航空警察局長、南投縣警局長、台南縣、台南市警局長，其中，更在台南服務長達18年，2016年屆齡退休，資歷相當完整，如今，退休後從政，成為台中市副市長之一。

消息傳回台南警界，許多基層員警相當開心，又一名警職人員參政，多半大方給予祝福，也希望前局長有機會，能循新北市準市長侯友宜的模式，能多為台中的員警爭取福利。員警表示，或許前局長對市政處理較陌生，但其擁有豐富的武官經驗，相信能對台中治安有幫助。

不過，有部分員警認為，台中大都會區的市政腳步與台南古都純樸的風情不同，且六都小內閣多半需具一定的戰鬥力，擔憂前局長的個性、體力恐無法適應，出任台中市副市長一職加分效果有限。

此外，陳子敬今年一度參與台南市長選戰，後因諸多考量而退選，不免讓外界臆測，台中市副市長之職是否為政治酬庸，也引起警界不少議論。

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