台中市3副市長 楊瓊瓔、陳子敬、令狐榮達出任

2018-12-06 10:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市準市長盧秀燕今日率3名新科準副市長向市民報告她準備好了！3名副手人選由前立委楊瓊瓔、前警局長陳子敬及資深外交官令狐榮達出任，祕書長由前都發局長黃崇典出任。

盧秀燕肯定楊最接地氣，屆任5屆立委的楊瓊瓔擁有高人氣，在盧秀燕競選時於原縣區催票，穩住山海屯票倉，更天天拿著麥克風宣傳，講到「燒聲」。盧秀燕說，楊瓊瓔除了接地氣，又符合女性首長條件，又與原縣區有淵源。

2年前退休的前台南市警察局長陳子敬，曾任內政部警政署主任秘書、國道公路警察局長等職，2016年屆齡退休，時任台南市市長賴清德親自頒贈紀念獎牌，讚許「功在臺灣、功在臺南」去年一度宣佈參選台南市長。

盧秀燕強調，要打造台中市成安全城市，重視治安與公安，陳子敬在警界服務終生，治安與公安就是他的專業，讓市民安居樂業。

令狐榮達是中華民國資深外交官，前任中華民國外交部政務次長，曾擔任中華民國駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長等職。

盧秀燕肯定他最國際化、最能協助台中國際接軌，令狐榮達代表國家在經貿、農漁產品等推廣對接國際，對台中市國際化有極大助益且勝任愉快；且台中市第二大城一定要接軌國際，框在台灣是不夠的，一定要打入國際市場。

前都發局長黃崇典則不出外界預料出任新任祕書長，盧秀燕肯定他是台中自己栽培出來的優秀文官，從林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍市長均在府服務，難得的是跨域寬廣。

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