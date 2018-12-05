「最受信任政治人物」民調奪冠 柯P：我本來就比較誠實

2018-12-05 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報日前公布11月最新國政民調，柯文哲榮獲全台最受信任的政治人物，信任度高達63％。柯文哲今天面對媒體詢問感想，毫不避諱直言，「老實講，我本來就比較誠實」。

綜合媒體報導，民調範圍包含全台22縣市，共有1069名20歲以上民眾參與，其中，最受全台民眾信任的政治人物由柯文哲奪冠，信任度達63％；第二名是高雄市長當選人韓國瑜；第三名之後的則依序為朱立倫、賴清德及蔡英文。

柯文哲今天出席活動後，被媒體詢問對榮登最受信任的政治人物感想是什麼，柯文哲回應，「我本來就比較誠實啊！這有什麼？」關於其他政治人物為何信任度低落，柯文哲則說，信任是種感覺，沒辦法講的，並強調自己的確比較誠實。

有網友笑稱，「阿北吃了誠實豆沙包」、「我講話比較直（ㄐㄧ）白（ㄅㄞ） 」、「稱讚自己不行嗎」。不過，也有網友對信任度調查持不同看法，有網友認為韓國瑜在調查中位居第二，有點不可思議，對民調的真實性存疑，也有人說，柯文哲應該要自謙比較白目。

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