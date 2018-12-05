蜜月期過了！朱學恒酸韓粉太縱容：慈母多敗兒 遲早會出包

朱學恒先前發放免費雞排來慶祝韓國瑜當選高雄市長，但今態度轉變，直說「蜜月期過了」。

2018-12-05 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜因欲任命曾涉嫌吸金4000萬元的前原住民議員林國權來擔任原民會主委，不僅遭「館長」陳之漢切割，「從今爾後韓國瑜殺人放火與小弟無關」，連「宅神」朱學恒也跟進批評「蜜月期過了」、韓粉的不理性行為是「慈母多敗兒」。

韓國瑜3日宣布涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，坦言「無法找到百分百聖人」，且當事人已受到制裁，希望能給予機會。不料此舉卻讓選前相當支持韓的館長相當不滿，甚至慶祝他當選而發雞排的朱學恒都無法接受，直說「還沒上任蜜月期就過了」。

而對於有韓粉不理性、跳出來指責他選後「變臉」，朱學恒更表示，「你不能說這個人是說不得、動不得、監督不得的，因為慈母多敗兒，你如果縱容任何政治人物，他遲早會出包」。

不過韓國瑜表示，大家對他用人標準很高，這是好事，未來用人一定會更加小心。

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