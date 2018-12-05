史上最大社會實驗！ 網友拱柯P用「人型立牌」選總統

有網友拱柯文哲以「人形立牌」參選總統，進行一場更大的社會實驗。（圖取自臉書）

2018-12-05 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將市長選戰比喻為一場「大型社會實驗」，想看將選舉影響降到最低後是否還能勝出，最後以3254票險勝國民黨參選人丁守中。對此，有網友表示，乾脆2020年總統大選作個更大的社會實驗，要柯文哲以「人形立牌」參選總統，「阿伯那麼喜歡拿柯粉當實驗，這次換我們柯粉拿阿伯當實驗」。

柯文哲競選辦公室發言人「大學姐」林筱淇曾透露，柯文哲是故意讓今年選情比較冷，把市長選舉當成一場「大型社會實驗」，要把選舉的影響降到最低，而且不要主動攻擊對方。林筱淇當時還問柯文哲說：「你真的確定要這樣做嗎？因為只距離24日剩沒幾天，這對你來講是一個很冒險的事情」，但柯文哲仍相當堅持。最後柯文哲以3254票險勝國民黨參選人丁守中，讓柯粉們嚇出一身冷汗。

而對於接下來的2020總統大選，有網友在PTT憤怒表示，國民黨一直把「反對民進黨」的柯粉當成自己的支持者，但事實是一堆外縣市的柯粉朋友根本沒有第三選項可以選，因此乾脆來做個「大型社會實驗」，「阿伯不需要請假，總統保證金1500萬柯粉們幫你募，人形立牌我們幫你做」、「不用競選，不求輸贏，只求投票單上有柯文哲這三個字。」

對此，許多網友這個提議相當有趣：「我相信一人捐100就夠用了」、「這實驗其實真的可行，如果柯真的參而不選」、「我被阿伯做實驗真的有不爽到」、「阿伯那麼喜歡拿柯粉當實驗，這次換我們柯粉拿阿伯當實驗」、「結果變成全台灣第一位被人民強迫當選的總統」。

不過也有網友認為此舉其實不太適合：「萬一他真的選上了，我台北市怎麼辦啊，他不能隨便中離啊」、「這樣是搞個人崇拜，小心走火」、「說真的總統沒立委配合，只會空轉4年」、「那也要阿北願意連署」。

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