涉嫌恐嚇柯P遭約談 吳祥輝酸警：不是國文差就是政治打壓

2018-12-05 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕於選舉期間猛攻台北市長柯文哲的「蝴蝶蘭文創」董事長吳祥輝，因一段疑似恐嚇柯P的臉書發文遭警方約談。吳祥輝強調，該篇文章沒有恐嚇意味，還酸警方說「今日的約談若不是他們國文程度差，就是政治打壓。」

綜合媒體報導，吳祥輝先前在臉書上和網友筆戰，寫出「不是柯文哲死就是我死。除非柯文哲砍您們所有的頭來見，否則寶刀不會收」等字句，事後遭人檢舉疑似對柯恐嚇，台北市警局刑警大隊今依涉恐嚇、妨害秩序罪嫌約談吳到案。

吳祥輝向媒體透露與警方談話內容，提到「寶刀」其實是指他的「筆」，畢竟他不可能帶著寶刀，且內容是要柯文哲砍別人的頭，而非要砍柯的頭，只要把全文從頭到尾看一次，就知道沒有恐嚇的意思，認為此次的約談「不是國文程度不足就是政治打壓」。吳祥輝還提到，自己屢遭柯粉霸凌，至今已封鎖將近1000名網友。

「蝴蝶蘭文創」在九合一大選前推出《屠殺》中文版，並邀請作者葛特曼來台召開記者會，暗指柯文哲間接幫助中國使用葉克膜活摘器官。吳先前還在臉書上宣誓，只要柯P在大選拿到超過15萬票，就不再上政論節目。

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