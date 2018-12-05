挑戰847票？ 吳祥輝有意參加立委補選

吳祥輝對案件似乎並不擔心，甚至公開表示有意參加立委補選。（資料圖）

2018-12-05 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕「蝴蝶蘭文創」董事長吳祥輝在台北市長選舉期間，質疑台北市長柯文哲涉及器官移植案，並在臉書上留言「不是柯文哲死就是我死」，因此今（5）日台北市警局刑警大隊依涉恐嚇、妨害秩序罪嫌約談吳祥輝到案。然而，吳祥輝對案件似乎並不擔心，甚至公開表示有意參加立委補選。

據《民視新聞網》報導，吳祥輝神情一派輕鬆地步下計程車，否認在網路上的留言有恐嚇的意思，反批市刑大「國文不好」，有「受命打壓之嫌」。除此之外，吳祥輝甚至公開表示，自己的戶籍雖然不在士林大同，但有意參加立委補選，細節之後再公布。

據《TVBS》報導，吳祥輝曾在2004年以無黨籍身分參選立委，曾將5隻迷你豬帶進民進黨的造勢場合，批評民進黨根本是把選民當豬，遭到民進黨支持者作勢追打。最後吳祥輝獲847票，得票率0.14%，以第18名低票落選，20萬元保證金遭沒收，且無法獲得競選補助款。

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