報告鄉親！縣長張花冠：成功改變嘉義風貌

縣長張花冠（中）向鄉親報告已成功改變嘉義風貌。（記者蔡宗勳攝）

2018-12-05 12:16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長張花冠今天上午在永在食安大樓舉行就職週年記者會，別出心裁以大飯店概念融合餐桌投影、TED.COM演說、施政成果影片等方式，向鄉親報告嘉義縣這9年來的改變。

「餐桌投影」是與締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution合作，由吉祥物「嘉一郎」透過逗趣種植、捕獲嘉義縣農、漁特產的情節，結合觀光亮點故宮南院、高跟鞋教堂、阿里山等景點，並以工業區生產線及全家團圓聚餐等意象，將嘉義新時代的產業、農業及文化觀光政績轉化為一道道餐桌投影的佳餚，獻給嘉賓。

張花冠接著以TED.COM演說方式，向鄉親報造執政9年，如何以巧實力和軟實力料理財政困難的嘉義縣，包括組織整併減少行政成本及提出產業新時代，讓上任時的負債278億元減至目前的171億元。

張花冠進一步說，縣府自力開發的大埔美精密機械園區和馬稠後產業園區，吸引進駐的知名大廠有台灣佳能、上銀科技、和大工業等，鏈結世界航太、3C、汽車、精密機械等各大產業，提升嘉義縣7%GDP，目前每年稅收增加3.22億元，並讓青年開始返鄉就業。

最後，張花冠改寫凱薩大帝名言，以「I CAME,I SAW ,I SUCCEEDED」說明她這9年來的努力，已經成功地改變嘉義的風貌。

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