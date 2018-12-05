綠委要求侯友宜對核電廠表態 侯辦：市府團隊依法行政

針對民進黨立委要求準新北市長侯友宜對核電廠議題表態，侯友宜辦公室回應，未來侯友宜率領的市府團隊將依法行政。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-12-05 11:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕核一廠一號機運轉執照今天到期，但相關爭議未解，立委羅致政與新北市議員今天上午召開記者會，要求準新北市長侯友宜針對核電廠除役或延役及重啟核四的議題表態。侯友宜目前人不在國內，侯友宜辦公室回應，未來侯友宜率領的市府團隊，將依法行政。

侯友宜辦公室表示，核一電廠除役的環評計畫，現在進度竟然還在環保署進行小組審查，尚未送入環評大會，台電必須要說服學者專家，讓核一廠的除役環評儘速通過。

侯友宜辦公室強調，侯友宜堅持「沒有核安就沒有核電」的立場不變，除役過程要確保安全，新北市絕不能做為核廢料的最終處置場。

新北市政府發言人張其強表示，市府的態度很清楚，核二廠已經超過申請延役的期限，延役問題並不存在，相信經濟部不會公然違法。

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