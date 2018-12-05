韓國瑜下令「正副議長選舉跑票就開除」 被網友酸爆

2018-12-05 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會25日舉行議長、副議長選舉，掌握半數議員席次的國民黨，4日採協調及假投票選出議員許崑源、陸淑美，搭檔角逐下屆高雄市議長、副議長；身兼國民黨高雄市黨部主委的新科高雄市長韓國瑜則放重話說，正副議長選舉黨籍議員若跑票，將會被開除黨籍，且6年內不得再入黨。網友對此酸說，「這也是政治0分的一種阿，你看看一言堂是不是」、「不是不搞政治？」

國民黨團4日下午在高雄市黨部協調，韓國瑜於2個小時的會議結束後說明，黨團一致支持許崑源出任議長；副議長候選人採假投票進行，兩名候選人是陸淑美、李眉蓁，最後陸淑美以24票對9票勝出。

韓國瑜說，經過黨內程序，確定提名許崑源、陸淑美為國民黨議長、副議長候選人，若黨籍議員屆時沒依規定投票支持黨籍候選人，將依法開除黨籍、6年內不得恢復。韓國瑜此番言論遭PTT網友酸爆，留言「如果單純是黨部主委就算了，但他現在又有準市長身份，講這真的沒問題？」、「直銷嘛 東西給你 收錢後就是另外的嘴臉囉」、「不是不搞政治？」、「可以對一個將來要監督你的單位 下這種命令喔!!?」、「選前說超越藍綠，選後跑票黨紀伺候」。

下屆高雄市議會國民黨有33席、民進黨25席、無黨籍2席、無黨團結聯盟2席、親民黨1席、台聯1席；藍營掌握半數以上優勢，若無意外，應可順利拿下議長、副議長。

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