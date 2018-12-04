復辦東亞青運？ 盧秀燕：難度非常高

盧秀燕表示東亞青運復復辦難度高。（記者蔡淑媛攝）

2018-12-04 20:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為爭取復辦東亞青年運動會，台中市長當選人盧秀燕昨天拜訪中華奧會瞭可行性，今天她表示，整體進度嚴重落後、技術委會員遲未舉行，加上東亞奧會理事會有8個會員國，要爭取同意「難度非常非常高」，但「運動精神」不要放棄，會盡其所能爭取。

盧秀燕說，中華奧會提醒東亞青運進度落後嚴重，她希望上任後盤點軟硬體設施能否配合；技術委員會應在今年7月舉行，但至今未召開，可能來不及因應明年8月賽事舉行，規劃賽程、聘請世界級裁判都成問題。

尤其要爭取東亞奧會理事會有8個會員國願意開會並同意復辦，難度非常高，盧秀燕說，她很感謝奧會主席林鴻道允諾會盡力協助，向東亞奧會轉達台中復辦決心，但中間問題仍多，還要等中央與上任後解決。

至於是否向中國奧會表達善意和溝通？盧秀燕回應會多管齊下「我們真的很想舉辦」，任何能促成復辦，都會虛心請教拜託，她也透過很多管道爭取，有些則無法公開。

盧秀燕強調會向東亞青成員國請託，但已延宕1年，加上是「被取銷」，要復辦困難許多。

另外媒體問及台中市小內閣進度及高雄市韓國瑜新任市原民會主委林國權因為吸金官司退出，盧秀燕表示，台中市小內閣組順利，她「與素人從政不同」，從政時間久，「歷經4位總統、五院上百名院長、上千名部長」，從政資歷長，尋才管道多，是否找中央執政經驗的人才，都不排除。

盧秀燕也說，會適才適所找出人才，各方能注意就注意，內閣要讓大家放心、拭目以待。

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