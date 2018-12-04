盧秀燕拜訪市農會理事長 談小內閣：很快公布

2018-12-04 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今天前往台中市農會理事長李煥湘家中拜訪，感謝選舉期間全力相挺，強調未來會和農會建立伙伴關係，不會介入農會運作，並會把農民權利顧好，並說小內閣人選在通盤考量後會儘快對外公布，李煥湘則希望未來農業局長能像伙伴一樣和農會互動，不要像過去4年市府農業局，只要和自己理念不合就不給資源。

台中市長當選人盧秀燕，今天繼續展開謝票行程，特別前往台中市農會理事長李煥湘大里家中拜訪，感謝他在選戰中全力相挺，並擔任後援會幹部，允諾上任後一定好好做，報答農會和農民的支持，市農會總幹事林育葦也到場作陪。

對於未來小內閣和農業局長人選，盧秀燕說，台灣人才濟濟，目前別人推薦和自己推薦的人選很多，但是因組織有限無法全部接受，強調人選要通盤考量且要適才適所，一定會為台中市安排最好的人選，也希望人選出爐後大家能多支持、指導，一定會全力為台中拼經濟，解決空污等問題。

盧秀燕並說，目前還無法宣布人選，是因有的人需獲得家人支持，有的限於現有工作、職務，需思考是否轉換跑道？不過強調很快就會跟大家說，請大家拭目以待。

至於未來農業局長人選需有哪些條件？ 台中市農會理事長李煥湘說，希望能真正瞭解農會，並和農會建立伙伴關係，抱怨過去4年，只要顏色不一樣就沒有資源，造成農會不團結，希望新的局長能有「包容心」，和各農會自然互動說真心話，能夠真正幫助到農民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/