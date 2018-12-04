北市驗票進行中 丁守中怒：放話就是在導風向

2018-12-04 15:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中與台北市長柯文哲驗票大戰進入第二天，丁守中今天出席節目受訪表示，目前整個驗票完全交由律師團，台北地方法院也跟雙方律師團說不要單獨放話，最後由北院召開記者會，所以自己也不方便多說甚麼。但對於昨天各陣營對於驗票各種捕風捉影，丁略為動怒地說，自己陣營放話最少，柯陣營頻頻把驗票細節都貼到網路上，根本就在導風向，甚至懷疑是否根本不是律師。

丁守中強調，如果今天是柯文哲輸三千多票，這些柯粉會不會同樣要求要驗票，希望這點大家將心比心。新北市面對投票人龍，馬上就補了圈票桌，台北市卻沒有補齊，更不解關鍵時刻，為什麼副市長、台北市選委會主委林欽榮請辭，市府顧問蔡壁如出國一個月。

對於柯文哲在驗票期間拿到當選證書，丁守中回應沒關係，如果是在一個非常有疑竇的情況下拿到當選證書，「這樣的市長也沒有尊榮，也沒有尊嚴。」

丁守中表示，驗票本來就是合法權力，自己57萬位支持者也對於開票過程有很多疑竇，他坦言自己沒有期待可以一夕翻盤，但還是要讓支持者有機會了解真相，更是要爭取民主制度的修正，不要再出現「一邊開票、一邊投票」情形。

對於外界說驗票費用將由市民買單，丁守中也說，驗票的規定是選票在千分之三以內，自己與柯落差在千分之二，所以依法就可以申請驗票；他補充法官領公家薪水，也有義務要協助排除爭議，所以不清楚外界如何計算，反倒自己在驗票須付出428萬元保證金及律師車馬費，付出成本也很大。

對於驗票結果是否樂觀，丁守中說，驗票只是法律程序的一環，並不可能馬上一翻兩瞪眼就影響結果，但驗票過程也發現很多違規事實，如蓋手印沒有選務人員簽章，都可以當作未來打選舉無效官司的證據。

他也談到，近期許多民眾都有提供蒐證資料，如有人在投票期間在網路上貼文喊「救阿北」等告急情緒都已被截圖，也有人在投票隊伍內喊「姚文智已經沒有希望，請大家轉投柯文哲！」

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