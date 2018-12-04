中選會頒發當選證書 張麗善公布第一波人事

2018-12-04 11:34

［記者黃淑莉／雲林報導］中央選委會代理主委陳朝建今天早上到雲林頒發當選證書給雲林縣長當選人張麗善，另張麗善公布第一波縣府人事，前副縣長張清良為縣府首席顧問，前嘉義縣府祕書長、嘉義大學財務金融系助理教授張志銘接祕書長、前東勢鄉長陳志揚為機要祕書。

張麗善感謝雲林鄉親給她機會、給雲林機會，未來她會努力讓雲林有更好發展，這是一個責任她很樂意接受這個挑戰，目前最重要是讓農產品賣出去，農民賺到錢，她已著手在幫助農民解決。

張麗善強調，未來她會站在鄉親立場，思考如何讓人民生活更好、照顧縣內長輩、讓年輕人有發展、如何招商引資、增加就業機會及透過國際雲林商港打開雲林、台灣經濟，相信未來雲林絕對不一樣。

對於縣府人事問題，張麗善表示，現正積極招募人才中，主要考量有專業、有熱誠及執行力三條件外，並以雲林優秀子弟回流優先，目前已有雛型，10日前會對外公布新團隊成員，保證讓大家震憾。

新任祕書長張志銘為雲林土庫人，曾任雲縣府地政處長、嘉義縣府經濟發展處長、嘉縣府祕書長；除了今天現場公開的第一波名單外，競選總部發言人周柏吟將接新聞處長。

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