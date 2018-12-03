電子投票可不可行？ 僑委會：「技術性問題」很大

我國尚未有僑民登記制度，無法確認準確人數。圖為僑委會委員長吳新興。（資料照）

2018-12-03 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一大選與公民投票同時進行，造成投票所大排長龍，甚至有民眾因為不耐久站暈倒。日前行政院長賴清德指示中選會，研議公投電子投票可行性。僑委會委員長吳新興回應，這是很大的技術性問題，僑委會未來會尊重中選會的規劃並配合辦理。

綜合媒體報導，吳新興指出，目前我國政府沒有僑民登記制度，難以準確掌握各國僑胞人數，僅能以推算方式，預估旅外僑民數量，無法掌握僑民返鄉投票情形。對於僑民是否了解公投議題，吳新興說到，現在是網路世代，若是僑民有回國投票意願，就會自行上網搜尋資料。

選後僑民是否也向僑委會提出改善建議，吳新興回應，大選剛結束，目前尚未聽到其他相關建議。

電子投票有望提升投票率，進而解決不在籍投票問題，現今採取電子投票系統的有美國、巴西、日本、南韓、菲律賓等國家，英國、愛爾蘭及德國則停止電子投票計畫。

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