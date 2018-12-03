大台中山手線經費 盧秀燕呼籲中央全額補助

2018-12-03 12:51

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕今日接受POP Radio主持人黃光芹專訪，針對「大台中山手線」是否暫緩，盧秀燕表示，她提出此議題是想知道中央補助會不會因為市長換人而跳票，而大台中山手線經費約1000億元，目前地方負擔費用多於中央，她要求應比照台中鐵路高架化模式，由中央全額負擔。

盧秀燕表示，中央政府之前到各縣市輔選時開了很多選舉支票，現在台中翻轉，她想知道中央經費是否同樣挹注、會不會因為換了市長而不兌現？所以稍微出招試試看，蔡總統立刻跳出來說大台中山手線很重要，一定要做，對於這樣的結果，她很開心，也立刻感謝蔡總統。

盧秀燕說，軌道建設包括捷運、鐵道及輕軌，當預算有限時，中央的資源與挹注非常重要，她希望既然中央重視大台中山手線，計畫要核定、經費要到位，除捷運優先保障外，再給山手線1000億元，目前1000億元中，市府出400多億元，中央出391億元，自償性經費137億元，市府負擔加上自償經費近550億元，鐵道是中央的建設，地方出的費用比中央多，變成幫中央蓋鐵道，這對台中市民不公平。因此，她建議比照台中鐵路高架化，由中央全額補助經費。

盧秀燕也說，至於大台中山手線下環線已經動工，就繼續進行。另外，她個人更重視捷運，台中捷運綠線工程快完成，接下來將啟動藍縣、橘線，台中是人口第二大城市，如果不能快速建構捷運路網，城市發展將受到影響。

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