李登輝碰撞傷恢復狀況良好 北榮：出院時間尚待評估

2018-12-02 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝日前在家中跌倒，送到台北榮總觀察至今。李登輝辦公室主任王燕軍表示，李登輝恢復狀況很好，表達也很清楚，已不用進行任何治療和檢查，但什麼時候能出院，仍待醫療團隊專業評估。

高齡95歲的李登輝，上月29日早上11點時，由起居室移動到臥室時不慎跌倒，導致右側眉骨上方撞傷，鼻切內側出血。當時家中有護理師在，緊急處理包紮後，送往台北榮民總醫院治療，後來轉進神經外科加護病房觀察，隔天檢查發現腦部有些微出血。

王燕軍說，李前總統恢復得非常好，病情「沒有任何的變化」，先前的碰撞傷都已經恢復，也能清楚表達生活上的需求。李的主治醫師、北榮心臟科特約醫師陳雲亮今表示，李登輝狀況很好，但何時出院還有待觀察。

李登輝有高血壓、心臟病、糖尿病等問題，平時有使用抗凝血藥物，事發後暫時停藥。王燕軍表示，李前總統因為用藥調整，身體指數有一些波動，醫療團隊認為要持續觀察，確認生理指數都能維持，才會進一步討論出院問題。

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