海軍版沱江艦量產2026年完成 龍德造船廠得標建造

海軍沱江軍艦。（記者羅添斌攝）

2018-12-02 15:05

〔記者羅添斌／台北報導〕繼海巡版的沱江艦交由位在高雄的中信造船廠建造後，海軍版的量產型沱江軍艦也已定案，中科院並宣佈確定由北部的龍德造船廠得標。

民進黨立委蔡適應指出，首艘沱江艦從2015年成軍以來，量產計畫何時展開，一直是國人關注焦點，今年7月沱江艦量產型正式完成設計，未來11艘構型將會一致，不會有先前所謂「防空型」、「反艦型」區別，反潛能力也會移除，滿載排水量700噸以下。

他表示，原先量產艦分成三批，最後一艘完工時間是2036年，時間非常久，經反覆溝通後，海軍確定縮成兩批，總艘數不變，全案提前至2026年完成。

根據中科院官網宣佈，中科院承接海軍「高效能艦艇後續艦第一批」委製案，於今年7月25日與海軍完成協議書簽訂。中科院擔任系統整合工作，負責載台籌獲及戰鬥系統研製等事項，依據協議書律定，中科院需於今年11月22日前與國內符合資格的造船廠簽署造艦契約。

中科院指出，本案依採購規定採指商評選方式辦理，由中科院邀請國內多家知名造船公司參與，並於今年11月8日辦理評選作業；經評選委員會考量財務、技術等面向，綜合得分以龍德造船公司較高，由龍德造船工業股份有限公司得標。

中科院指出，「國艦國造」為政府現階段國防自主的重要政策目標，藉結合民間產業能量，創造軍民產業雙效價值，中科院將秉持公開透明原則，戮力如時程、如預算及符合規格，完成海軍「高效能艦艇」自製工作，以不負國人期望，懇請國人給予支持與鼓勵。

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