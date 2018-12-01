選後內閣大地震 吳宏謀、林聰賢、李應元請辭獲准

選後內閣大地震，農委會主委林聰賢（左起）、環保署長李應元、交通部長吳宏謀三人提出口頭請辭，獲賴揆同意。（資料照）

2018-12-01 18:11

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，賴內閣人事大地震，行政院長賴清德認為選舉結果反映人民對施政不滿，今天召集各部會首長與政委進行政策大檢討會議，與會的交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢三人都提出口頭請辭，獲賴揆同意。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡今晚出面轉述說，這3位首長敗選當天就提出請辭，今天會中3人各自提檢討報告與分析，也對其政策遭人民質疑與不信任表明要負起責任，再度口頭請辭，會議最後賴揆准辭，3部會首長的改組將在下週二交接。

敗選後蔡英文總統今天在台中已表明，選後開始進行深度及全面性檢討，檢討完後將進行包括府院黨的人事重新布局。府院已在思考內閣人事改組，行政院將先進行政策檢討後，再全面啟動內閣改組。

賴揆今天下午1時25分已提前進入行政院，今天會議重點是檢討政策不符人民期待或引發基層反彈部分。會後政院並宣布上述內閣改組人事異動。

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