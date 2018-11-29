海劍羚、海劍二飛彈 中科院：預計2020年研發完成

海劍羚飛彈系統。（資料照）

2018-11-29 19:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「國防自主」政策，並配合「國艦國造」政策繼續精進飛彈能量。對此，中科院副院長馬萬鈞今日在立法院外交及國防委員會透露，包括海劍羚、海劍二飛彈，預計2020年將進行IOT（初期作戰測試，initial operational test and evaluation），假如測試通過，就可開始量產，最快2022年開始生產。

立法院外交及國防委員會今審查陸軍、海軍預算，朝野立委討論海軍既有飛彈屆壽組段預算案時，亦提及我國國造艦載飛彈研製進程，馬萬鈞表示，由近到遠而論，包括海劍羚、海劍二、海弓三飛彈，除了海劍二飛彈以少量在海軍新艦測試，預計2020年開始做IOT，如果測試通過就開始量產。

馬萬鈞表示，假如2020年可以研發完成，根據他個人經驗，隔一年需備料，第二年才能開始「出彈」。

國軍為增強軍艦近迫防衛戰力，中科院研發「海劍羚飛彈系統」，其性能近似於美軍海公羊飛彈，用於在近距離攔截攻船飛彈。

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