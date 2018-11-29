接見創業楷模 蔡英文：台灣已躋身全球4大超級創新國

2018-11-29 18:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見創業楷模暨創業相扶獎得獎人時表示，台灣與德國、美國、瑞士並列全球4大「超級創新國」，表示台灣已經受到國際肯定；期盼得獎人與政府一同為台灣整體經濟動能努力。

總統致詞時首先恭喜得獎人贏得創業楷模重要獎項，也特別感謝青創會的努力，46年來一直致力於提升國內的創業環境，也針對有志創業者做了很多全方位的輔導服務。

總統指出，透過青創會辦理「創業楷模暨創業相扶獎」的比賽，提供了一個良性競爭平臺，讓優秀的楷模可以脫穎而出，也樹立很多新的創業典範。

總統說，台灣的競爭力和創新能力在國際間越來越受到矚目。根據「世界經濟論壇（WEF）」最新公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在140個國家中排名第13，在亞太地區排名第4。尤其是「創新能力」的部分，我們是全球第4名，與德國、美國、瑞士並列全球4大「超級創新國」。這表示台灣在創新方面的努力，已經受到國際肯定。

總統提及，政府也重新檢視很多過時的法規，來打造更有利於創業、投資的環境。現在銀行對創業投資事業的持股比率上限，已經由現行的百分之五，提高到百分之百；也修正了《金融科技發展與創新實驗條例》，開放了金融監理沙盒的部分，讓創業家可以擁有更多的發揮空間。

總統指出，林口新創園區是一個國際級的創業聚落，也已經在今年9月開幕。透過提供一站式的服務，讓更多新創的商業模式可以更快速的建立，也帶來更多跨領域合作的機會。這個園區，再加上桃園的亞洲矽谷，新竹的竹科與工研院，甚至延伸到台北小巨蛋的國際科技創業基地，整個「新創走廊」已經逐漸成形。

總統強調，這股豐沛的新創能量，可以結合更多國際的資金與資源，也為我們的創業家帶來更多嶄新的機會與空間。

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