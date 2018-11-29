彰化女兒吳音寧被解職 鄉親不捨呼喊「回來選立委」

2018-11-29 18:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化女兒吳音寧，今天確定「被解職」北農總經理一職，綠營鄉親不捨呼喚返鄉參加立委補選；藍軍支持者一聽擁有全國高知名度吳音寧被點名，馬上喊出也有又高又帥又有高學歷人選，就是出身伸港的前副縣長柯呈枋。

由於彰化縣鹿港、和美區立委王惠美當選縣長，該選區的立委將進行補選，目前綠軍明確表達有意願爭取提名的有鹿港鎮長黃振彥、縣議員連任失利的林士堅，還有被各界點名的中執委林益邦，以及前文化局長、導演陳文彬；再加上今天「被解職」的吳音寧，全都是一時之選。

而國民黨部分，目前檯面上最有實力的就是和美鎮長阮厚爵，由於才剛剛當選鎮長，不少人認為這對選民在情感上來說，實在是一大考驗；有基層直接點名柯呈枋，因為柯呈枋是伸港人，其伯父柯明謀是國民黨白派大老，以及前監察委員，柯從高考跨入公職後，表現非常亮眼。

政壇人士表示，柯呈枋31歲時就受到已故前法務部長陳定南提拔為最年輕科長，35歲就已是彰化縣政府一級主管，更在前縣長卓伯源栽培下，擔任副縣長一職，還一度準備要參選縣長，只是最後並未參選。

政界人士強調，柯呈枋不只是學經歷優秀，外型高帥斯文，根本就是「師奶殺手」，國民黨推出高顏值的人選，對於立委補選一戰來說，可說是大大的加分，只是柯呈枋被認為是卓伯源的人馬，能否在與阮厚爵的角逐下出線，縣長當選人王惠美、前縣長阮剛猛的態度仍是一大關鍵。

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