北農董事會今通過解任吳音寧 陳吉仲哽咽「不讓非專業糟蹋吳」

2018-11-29 17:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北農產運銷公司今天下午召開北農董事會，在臨時動議中通過解任北農總經理吳音寧的提案，即日生效，總經理職由北農主秘路全利暫代，農委會副主委陳吉仲下午4點半正式對外說明，陳吉仲表示，「挺她，不讓她被非專業糟蹋」，所以農委會提出解任案。

農委會主委林聰賢昨天已在立院表示，北農總經理吳音寧的階段性任務已經完成，接下來可以和台北市政府好好談專任總經理的問題，此話一出，暗示了吳音寧去職已成定局。

吳音寧今上午臨時召開記者會表示，不會向強勢的謊言低頭，她的態度不會變，一樣秉持務實態度面對農業和農民，面對困境實際解決，她的去留不重要，由董事會決議。

今天下午北農董事會中，由農委會代表劉聖鴻提出解任吳音寧的提案。陳吉仲則在北農董事會後，下午4點半在農委會統一接受聯訪，公開說明。

陳吉仲表示，北農董事會結束前，劉聖鴻提出臨時動議通過解職案，過程將跟台北市政府溝通說明。

陳吉仲說，個人特別肯定吳專業表現，這時候離開，可以好好檢視她做的事，她的果菜批發市場改建案就是具體政績，大台北地區農產品檢測本來沒有用高規格化學法，也是由她建立，建立獎金制度，所有人事聘用不由總經理決定，肯定她扮演的角色。

陳吉仲說，農委會希望她離開，不希望外界用不專業角度檢視她專業貢獻，不容忍她在這個位置被非專業勢力糟蹋。

陳說，第一時間已經跟吳討論溝通過，但她堅持程序走完，吳跟他說，為什麼要自己提出?要把程序走完。

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