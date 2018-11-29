「不向強勢謊言低頭」 吳音寧：去留由董事會決定

台北農產運銷公司總經理吳音寧出面說明，去留由董事會決定。（記者王藝菘攝）

2018-11-29 10:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司今下午2點召開董事會，農委會主委林聰賢昨稱北農總經理吳音寧階段性任務完成，過去最挺吳音寧的副主委陳吉仲也表示「讓音寧離開，不用等北農新總座到任」。吳音寧今上午臨時召開記者會，表示不會向強勢的謊言低頭，她的態度不會變，一樣秉持務實態度面對農業和農民，面對困境實際解決，她的去留不重要，由董事會決議。

吳音寧表示，過去她主張北農不用誇大宣傳，面對問題就解決困難，自己也相信北農一直很認真在進步，可惜過去有太多的造謠跟炒作，像是高薪、韓流推手等，不止攻擊她，也攻擊陳吉仲、總統蔡英文。

吳音寧強調，自己沒什麼好委屈，她不會向謊言低頭，她的態度不會變，一樣秉持務實態度面對農業和農民，面對困境實際解決，她的去留不重要，由董事會決議。

至於到議會備詢，吳音寧表示，依法總經理沒有必須去市議會備詢，希望北農不要再被帶到政治角力裡，這樣對台灣農業運作沒有比較好，造謠無助於台灣農業進步，人事問題，一點都不重要，交給董事會決定。

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