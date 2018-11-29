高呼搶救吳音寧 李來希：這麼棒的提款機上哪找

針對吳音寧去留問題，李來希盼大家「搶救吳音寧」，「撤掉這麼好用的提款機，以後我們去哪裡提款？」（資料圖）

2018-11-29 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧選後去留引起各界關注，今（29）日她上午9點45分出面說明，強調她不是「韓流助選員」，不要貼標籤攻擊她，並表示她的個人去留不重要，一切交由董事會決定。對此，全國公務人員協會理事長李來希高呼要「搶救吳音寧」，不然「以後我們去哪裡提款？」

針對北農總經理吳音寧去留問題，農委會主委林聰賢昨（28）日在受訪時指出，吳音寧的「階段性任務」已經完成，可以跟市政府好好談專任總經理的問題，暗示吳音寧去職已成定局。林聰賢也表示，該負責就負責，「我們都隨時打包要走人，配合市政府的節奏來走」。

對此，李來希於臉書發文高聲疾呼，盼大家「搶救吳音寧」，認為這麼優秀的人才應該留用到2020年，「撤掉這麼好用的提款機，以後我們去哪裡提款？」李來希還說，讓人不解的是，吳音寧的背景究竟為何，「可以硬到讓全黨的前途都賭上？」

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