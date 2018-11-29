韓國瑜14年前車禍過失致死 判決書曝光！

高雄市長選前1天，網路瘋傳韓國瑜曾經撞死人的消息，韓國瑜也在勝選之夜承認確有此事，但僅表示依法院判決為準。（資料照）

2018-11-29 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選前1天，網路瘋傳韓國瑜曾經撞死人的消息，韓國瑜也在勝選之夜承認確有此事，但僅表示依法院判決為準。最近判決書也曝光，顯示車禍發生在2004年，韓國瑜駕車載著妻子李佳芬，在雲林西螺撞上一輛無照超速的重機，後座乘客白姓男子送醫不治身亡。法院判韓國瑜過失致死罪6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決書顯示，車禍發生在2004年1月3日晚間10時50分，韓國瑜駕車載著妻子李佳芬，在西螺新社路和興農西路口，擦撞一輛重型機車，駕駛人黃姓男子沒有重機駕照，且當時時速90公里，已超過限速的50公里，後座乘客白姓男子因顱內出血，送醫8天後不治身亡。但法院認為，車輛行經閃光紅燈交岔路口時應減速接近，且應讓幹道車優先通行，韓國瑜未禮讓幹線道先行，韓國瑜行為自有過失，白男也確實因本車禍受傷而死亡，審酌韓並無任何前科、素行良好、為研究所畢業，教育程度高，犯後雖曾矢口否認犯行，然最終尚能坦承犯行，判處6個月有期徒刑、緩刑2年。

《壹週刊》報導，白男的母親表示，白男醫院治療期間，韓國瑜未現身慰問，但曾透過妻舅致電表達探視意願，被她婉拒。白母說，韓的保險公司代表僅願意支付保險理賠金額，直到後來韓的岳父母出面，告知對方白男還有留下一個3歲女兒，才同意多出錢和解，白男出殯韓也未包奠儀，韓的岳父母得知後才補上。白母也說，過去的事已經過去，希望韓能為國家、百姓，好好將市長做好。

韓國瑜媒體顧問潘恆旭指出，韓國瑜在法院開庭時，全部依照事實陳述，顯示出負責任的態度，也在自己經濟能力許可的範圍內，給予對方最大的慰問金。

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