慟！聽聞同志為公投失敗輕生 郵局職員竟冷血歡呼

2018-11-28 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕2018年全國性公民投票中的「愛家」公投全數通過，「同志」公投則全面被反制，有民眾在臉書上爆料，公投結束後上班日前往郵局辦事，恰巧聽見職員探討同志議題，因此分享有同志朋友為公投失敗結束生命，不料有女職員竟笑「呀呼～死了一個同性戀了」。

民眾透過臉書粉絲專頁「我是異性戀我支持婚姻平權」投訴此事，指出台中市某郵局1名職員竟有如此反映，當下現場所有其他職員、郵局主管與民眾聽她歡呼，全部對他行「注目禮」，PO文民眾則是眼眶泛紅，「她還是嬉皮笑臉的跟我大聲說：『抱歉 抱歉我不知道他是你朋友。哈哈哈哈哈哈』」。

民進黨立委段宜康今（28）日對此在臉書上發文表示，事件查證屬實，該郵局主管連日來均有向受侮民眾道歉，並將歡呼的女職員「要求在線上看了三個小時的性平教育影片」，段認為，「這不是階級，是世代間的剝奪與壓迫」，「對自己沒能挺身奮戰，羞愧至極」。

許多網友聽聞同志被冷血對待，相繼留言指出「該死這種人， 公布是哪一個郵局」、「這在英國只要有錄音存證是可以提告的」、「台灣應該要先推反歧視法的」、「體驗到人性是多麼的悲涼」、「有人過世可以是這種態度嗎」、「其實這已經符合性騷擾的標準」、「很不可思議」。

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