金馬賓館重生 吳念真感慨：打仗對象變成拉攏對象

2018-11-28 11:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外島阿兵哥共同回憶的金馬賓館，活化後變身藝術中心，知名導演吳念真今天受邀出席開幕典禮，當年也曾在此、等待搭船到金門服兵役的他說，當年的口號是反攻大陸，如今「從打仗對象變成拉攏對象，回顧起來滄桑無限。」

位於高雄壽山山腳下的金馬賓館，1958年興建，在那個兩岸對峙的年代，是往返外島差假官兵的暫宿處所，曾接待過數十萬以上的國軍士官兵，堪稱是外島阿兵哥的共同回憶。

高雄市都發局為了活化這處歷史記憶，推出活化招商案，由御盟集團旗下的「永添文化創意國際公司」取得優先經營權，經過近2年規劃設計，今天正式開幕。

導演吳念真也受邀參加開幕儀式，他致詞時說，1973年他搭火車從苗栗來高雄，在金馬賓館附近的壽山補充營待了5天，準備搭船前往金門服役，這段期間軍官每天講反攻大陸這類廢話，他對於未來是恐懼、未知與徬徨，這是一種灰色的記憶，是對故鄉、愛情的切斷。

吳念真強調：「從打仗對象變成拉攏對象，回顧起來滄桑無限。」

媒體詢問他說這句話，是否有所感觸？吳念真回答說：「時代在改變，時代洪流往前走的時候，任何英雄豪傑能改變的也不多。」

吳念真強調，整開台灣的命運，不只高雄，應該走向繁榮、興盛、安全。

吳念真也透露，民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，曾打電話給他，跟他對不起，說他努力不夠。

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