尊重公投結果 原能會：2025非核家園年限已經拿掉 

原能會主委謝曉星今在立法院受訪表示，政府尊重民意，昨晚行政院已經放寬2025期限，所以已經沒有2025非核家園，年限已經拿掉。 （資料照）

2018-11-28 10:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院昨宣示，尊重公投結果，將依照全民公投的結果，不再為非核家園設定2025年的期限。原能會主委謝曉星今天在立法院受訪表示，政府尊重民意，行政院昨晚放寬2025期限，已經沒有2025非核家園，年限已經拿掉。

謝曉星強調，能源政策並不是原能會的職責，原能會的職責是針對核電廠的輻射安全及核能安全的管制工作，當然現在會有一些因應措施，要看行政院跟經濟部針對國家能源政策要怎麼分配。

未來核電廠如果要延役，原能會是否覺得安全無虞？謝曉星說，重點一定是以核能安全為主，詳細狀況要經濟部讓台電提出，行政院也會跟國會議員討論後，才會調整核能占比。「站在原能會的立場，只要他們提出來，按照目前法規允許，基本上原能會就會去做」。

被問到核電廠最長能延役的期限，謝曉星表示，國外上曾經有延役到兩倍的時間，也就是核電廠的本來的期限是40年，經過延役甚至可以到80年。

謝曉星說，就他所知，核一廠曾經有提出延役的計畫書，當初想要延役20年，以後會怎麼提出不知道，但就是按照現行法規，在一定期限內，提出計劃書。

被問到是否目前核三廠較符合延役條件？謝曉星強調，想要延役就必須要提出延役計畫書，這要經過原能會審查，目前規定是要提出延役，必須在運轉執照到期前5年提出，換句話說，就是明年7月底。

至於核四廠是否可能重啟？謝曉星表示，在這次公投並沒有涉及核四議題，目前不作討論。

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