蔡英文：盡快找六都當選首長來談談

2018-11-27 16:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文今天南下，聆聽支持者對此次敗選的原因檢討，會後她受訪時說，昨天已經打電話給六都當選首長，會盡快找機會與他們談談。

蔡英文於下午近4點步出會場，媒體一擁而上詢問她說：「未來國民黨的三都，會建立兩岸工作平台，是否會凌越中央的兩岸政策？」

蔡英文答說，兩岸政策屬中央集權，長久以來，地方有就兩岸小組或單位，來做交流事情，至於新的平台怎樣運作？她還不知道，等有更多訊息再說。

媒體問她：「會與台北市長柯文哲見面嗎？」蔡英文說，已經打電話給六都當選首長，除了恭喜，也希望就中央的政策，包括未來施政有需要中央協助之處等，與他們有更多討論、有更好的合作，會盡快找機會與他們來談談。

至於今天選後檢討，為何第一站選擇高雄？蔡英文說，高雄這一次競爭最激烈，後援會、支持者都用很多力氣支持陳其邁，都很辛苦，因此以高雄為第一站 慰勞辛苦的團隊，也聽聽他們對整體施政的意見。

媒體又問說，黨內同志段宜康表示，民進黨檢討力度還不夠？蔡英文說：「不曉得他講什麼，檢討才剛開始，我們會很認真地檢討。」

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