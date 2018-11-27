「高國華回家去吧！」 廣告小妹力薦他出任高市文化局長

2018-11-27 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜日前在辯論會上，表示要找英文流利者當文化局長，網友力推補教天王高國華，高也回應若有機會，他會廣邀世界第一流表演團體1年365天排滿衛武營；推動在地美食、觀光，並提升高雄人英文水平。對此，知名部落客「廣告小妹」則認為丈夫「班長」更優秀，力推他應徵文化局長一職。媒體報導，韓國瑜幕僚回應，歡迎人才自我推薦，但不要攻擊競爭者。

廣告小妹在文中表示，聽聞韓國瑜近日在組小內閣，而網友推舉高國華出任文化局長，讓她「忍不住捏爆了一顆橘子」，直呼「高國華有我老公優秀嗎！！！」並指高國華除了英文好，「應該還很會打砲不然怎麼外遇，適合愛情摩天輪project。可他比較適任初批體驗者，行銷他不行啊」。

廣告小妹指出，自己的老公「英文好、懂工程、會行銷」，不僅吻合文化局長的條件，說不定還能直攻副市長，她也稱班長不僅是中英文辯論常勝軍、高學歷，還是知名企業高階主管，客戶產業多元化，「挖石油您找他就對了」，並稱對方似擬了「愛情產業鏈企劃」，更精通歐美、懂中國文化，有能力開拓中客市場，調侃「高國華回家去吧！」。

廣告小妹提到，丈夫對韓國瑜很「專情」，雖然韓的辯論能力讓先生心碎，「但他依然認為您是可造之材」。至於自己，廣告小妹提及，班長說她「適合去東廠查黨產」，因她兼具「神探辦案精神」與「滿腦子的歪思想」，一定查得更徹底，替韓國瑜剷除國民黨那票老屁股，並稱藍營要改革、清廉。

《蘋果日報》報導，韓國瑜的幕僚回應，歡迎人才自薦，但別對競爭對手「口出惡言」。

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