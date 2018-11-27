丁守中提選舉無效訴訟 他建議：選舉改成七戰四勝制

台北市長選戰，丁守中以3254票些微之差敗給柯文哲，他決定撤回重新驗票的聲請，並委託律師周國代26日上午赴台北地院說明，接下來將提起選舉無效之訴。（資料照）

2018-11-27 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票敗給現任市長柯文哲，26日丁辦則撤回聲請重新計票起訴狀，決定改提「選舉無效訴訟」。對此，知名球評石明謹在臉書酸說，「台灣選舉制度的改革已經刻不容緩，我建議改成七戰四勝制」。

丁守中以些微差距票數敗給柯文哲，因誤差在千分之三內，原本要向法院申請驗票，再提出「選舉無效」的訴訟，但26日丁的委託律師卻表示，丁辦認為假使進入計票、驗票程序，可能會曠日廢時，所以丁辦已經改變訴訟策略，直接進入選舉無效之訴訟程序。

對此，石明謹表示，「台灣選舉制度的改革已經刻不容緩，他建議改成七戰四勝制，一來投完還有反悔的機會，二來也不用一直想要提出選舉無效之訴。」暗酸丁守中所提的「選舉無效」訴訟。

石明謹還舉例，如果最後一場（第7場）雙方票數差距在千分之三以內，就計算全部七場總票數，若還是非常接近，「就進行驟死賽，隨機抽出一個里來投票，先贏得五票領先者為勝」。

文章曝光引起許多網友熱議，紛紛以體育賽事規則留言，「黨內初選總共162場，贏的才能晉級選舉季後賽啊！」、「柯1267戰主場 丁345戰主場嗎」、「進入延長賽有突破僵局制嗎（欸？跑錯棚了？」、「一場選戰要打兩個月，可以，這很小組賽」、「升降級制度嗎？」。

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