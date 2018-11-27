鄉民爆料：國際佛光會動員幫丁守中找「證人」

台北市長選戰，丁守中以3254票些微之差敗給柯文哲，他決定撤回重新驗票的聲請，並委託律師周國代26日上午赴台北地院說明，接下來將提起選舉無效之訴。（資料照）

2018-11-27 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中以3254票的差距敗給對手柯文哲，26日丁辦撤回聲請重新計票起訴狀，決定改提「選舉無效訴訟」。對此，有網友在PTT發文表示，由於丁守中是國際佛光會中華總會副總會長，佛光山的佛光分會竟開始找「想投給丁守中，卻因故沒投票的證人」，據說目前已經找到400人。

丁守中在台北市長選戰中以3254票差距輸給柯文哲，他日前主張，4點後尚在排隊的人群，會因為透過手機得知姚文智票數大幅落，決定改變態度投給柯文哲，加上誤差在千分之三內，要向法院申請驗票，再提出「選舉無效」的訴訟；但26日丁的委託律師卻表示，丁辦認為假使進入計票、驗票程序，可能會曠日廢時，所以丁辦已經改變訴訟策略，直接進入選舉無效之訴訟程序。

對此，有網友在PTT爆卦貼出圖片表示，佛光山的佛光分會發動找尋，「原本想投給丁守中，卻因故沒投票的證人」；從網友貼出的圖片可見，一名佛光分會的督導表示，「有因體力放棄投票，且願投丁丁（丁守中），鄰居友人非會員，已找到400位，祈請佛光山人盡力幫忙」。

該網友表示，光是台北市就有40至50個佛光分會，如此一來一個分會可以找到400人，「這下證人就超過萬人了...所以快要重新選舉了？！」

其他網友見狀紛紛留言，「現在是要拉人頭過來喔」、「太神啦，國民黨該犧牲全黨+2020去救丁丁了」、「自己不能投跟中選會違法不讓投差很多」、「來啊全台重選呀！」、「統統找出來，如果重投，先抖內一波再灌票屌虐你」、「快找，我們全台灣重玩一次」、「怎麼證明這些人是在4點以後投票，而且是改投柯p的？？？」。

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