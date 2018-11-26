台南第一位！ 議會小員工躍升新科議員

2018-11-26 21:03

〔記者蔡文居／台南報導〕目前任職於台南市議會的員工周麗津，2個月前請假參選，這次在安平、南區議員選舉中，高票當選議員，成為近30年來，台南市議會第一位當選議員的在職員工。今天下午她回到議會，受到同仁熱烈歡迎，大家紛紛向她道賀、恭喜。

67年次的周麗津，是2個小孩的媽媽，在台南市議會已工作18年，目前任職於南市議會法規研究室，為議會的正式員工。

周麗津的父親為曾任6屆議員的周明德，這次受她到父親的鼓勵、支持，決定出馬一博，在激烈的初選中，獲得民進黨提名。2個月前，她決定請假全力衝刺，在競爭激烈的南區、安平區選戰中，高票當選。

周麗津說，在未請假之前，她都是在上班之前，利用清晨拜票，下班後也繼續利用時間拜訪選民，前後花了1年的時間，利用上下班時間站路口、跟隨垃圾車接觸民眾。

她說，選舉很辛苦，可說是早出晚歸，與議會公務員朝九晚五的上班生活完全不一樣。一開始，小孩都不習慣，看不到媽媽，向家人哭著要找媽媽，一直到後來，小孩才慢慢適應。

周麗津初試啼聲就當選議員，今天下午，她回到辦公室，同仁紛紛向她道賀，讓整個議會顯得喜氣洋洋。她表示，明天將銷假上班。因自己是2個小孩的媽媽，未來就任議員後，她會更關注幼兒和長照等社福議題，全力來為市民爭取福利。

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