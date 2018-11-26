南市立委補選 民進黨要打贏重振士氣 國民黨要打鐵趁熱

2018-11-26 22:37

〔記者楊金城／台南報導〕立委黃偉哲當選下屆台南市長，其台南市第二選區的立委一職將辦理補選，民進黨在縣市長慘敗後，黨內認為立委補選將是場硬戰，在期中考的延長賽必須勝選重振士氣，國民黨認為要打鐵趁熱，期能翻轉台南。

因民進黨中央將重組，加上立委補選的時間急迫，立委補選人選應會循往例採徵召方式，以前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅投入南市第二選區立委補選的意願最積極，都在選區經營。

民進黨內認為民進黨在縣市長選舉大敗，民意取向很明顯，民進黨應對公投案展現的民意作出立法等回應，從縣市長選舉結果也看出南市立委補選絕對是硬戰，不會像以前輕鬆勝選，也有人認為要徵召能跨越藍綠黨派、符合民意的合適人選，才能在期中考的延長賽贏得立委補選，重振民進黨和支持者的士氣，「一敗再敗」的話，2020大選不妙。

國民黨在台南市長選舉只小輸5萬票，國民黨南市黨部主委謝龍介力薦高思博續留台南蹲點，「打鐵趁熱」投入立委補選；但高思博說不會投入立委補選。

高思博今天在南市溪北謝票，他說，民進黨在台南市的神話已經終結，他將繼續留在台南「深耕厚植」，建議國民黨顛覆傳統思考，尋找優質的年輕世代政治素人返鄉參選，2020總統大選在台南翻轉成功為首要目標。

2016立委選舉，民進黨在台南市5席立委全拿，其中第二選區國民黨派出黨工參選，被黃偉哲狂拿14萬6千多票、76.4%得票率當選立委。

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