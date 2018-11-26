網紅變議員！「呱吉」 謝票坦言只做這一任

2018-11-26 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一選舉落幕，外界認為網路聲量大致與選舉結果相符，如高雄市長當選人韓國瑜、連任成功的台北市長柯文哲，市議員也不容小覷，無黨籍參選台北市松山、信義區的市議員邱威傑（網紅呱吉）也順利拿下席次，但他昨（25）晚謝票坦言，自己只會做一任。

松山信義選區有21人參選，應選10席，邱威傑脫穎而出，得票數共獲得1萬1786票，得票率約5.28%，恰巧「吊車尾」當選，跌破不少人眼鏡。但邱威傑在網路上擁有不少鐵粉，他創立「上班不要看」YouTube頻道，至今累積超過8000萬觀看次數，也創立個人YouTube頻道「呱吉」，透過直播「人生晚長」累積不少鐵粉，更在3月到戶政事務所改名為「邱議員」掀起話題，事後再改回本名邱威傑。

邱威傑25日透過直播謝票，不少粉絲恭喜他真的成為「邱議員」，也期待他的政壇表現，但他說：「真的當選讓他很意外」，也坦言「只會做這一任，4年之後絕對不會去競選連任市議員」，因為他認為如果有連任的打算，就會跟相關人士妥協，有損他當初的承諾。

僅管有不少粉絲直呼失望，但他也承諾，未來4年他會尋找優秀的、理念相同的年輕人，或新一代的政治人物，把他的影響力、想法及理想傳承下去。

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