柯P在去年就看好「他」能改變國民黨 網友再翻影片稱「先知」

2018-11-26 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕我國九合一大選剛落幕，各地綠地變藍天，其中高雄市「韓流發威」，國民黨候選人韓國瑜強勢逆襲，爆冷大勝民進黨候選人陳其邁逾15萬票，而原本是「黨內邊緣人」，被視為棄子的韓國瑜，如今也一躍成了國民黨內的紅人；而近日PTT有網友翻出2017年柯文哲上政論節目專訪的影片，發現他那時就已經看好當時還是北農總經理的韓國瑜，可以帶領國民黨從谷底爬起，而這段「神預言」也被網友推爆，稱柯文哲為「先知」！

這段影片是柯文哲在2017年上年代的政論節目「新聞面對面」接受專訪，當時主持人謝震武詢問柯文哲稱，若是想拯救國民黨的未來，國民黨主席的選舉誰勝出最適合，當時柯文哲不假思索的就直接說是韓國瑜，讓一旁擔任專訪來賓周玉蔻等人驚呼連連。

柯文哲稱，如果說是這些候選人選一個，我會選韓國瑜，因為他最不統；他解釋，如果2008年民進黨主席是由四大天王出任，民進黨不會爬得這麼快；改變不一定成功，但是重複過去失敗的經驗，99.99%會失敗，所以有時候創新不一定會成功，但是不創新幾乎一定會失敗。

這段訪問近日又被網友翻出來，網友紛紛驚呼柯文哲是「先知」，表示「柯也許說的多做的不夠，但很少說錯 」、「這時候韓國魚都還沒辭北農耶... 」、「再次驗證先知總是孤獨的，一般人還在那邊笑 」。

原始訪談影片，時間點在11:02處

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