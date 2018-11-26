強調賴、菊沒戀棧權位 蔡英文：真正需要改變的人是我

總統蔡英文24日晚間宣布辭去黨主席一職，並向支持者致歉，今日她再為請辭獲慰留的賴清德、陳菊澄清表示，兩人沒有戀棧權位，真正需要改變的人是她自己。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-11-26 18:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊因敗選請辭後再經慰留後決定留任，被在野批評是戀棧權位，對此，總統蔡英文今日表示，兩人沒有戀棧權位，真正需要改變的人是她自己。

總統說，她已經說過，敗選的責任應該由她一肩扛起，他們在她的勸說之下，已經答應繼續在崗位上打拚。面對人民透過選票向執政黨傳達了不滿，我們不會逃避責任，執政團隊將透過對各項重大政策、人事的檢討反省，重新整隊再出發。

總統強調，不管是哪個黨派的縣市首長，藍的、綠的、沒有顏色的，都是最新民意所託付。她跟六都市長當選人都打了電話，向他們致上祝賀之意。黨派競爭是民主常態，但共謀國民福祉必須是唯一目標，中央與地方，有很多地方需要合作。也會儘快安排時間與他們見面。

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