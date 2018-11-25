曾被形容「西瓜」 黃偉哲檢討：當初應積極澄清

2018-11-25 15:10

［記者劉婉君／台南報導］台南市長選舉曾被形容「民進黨就算推個西瓜出來都會當選」，如今選舉結束，黃偉哲小勝對手高思博，黃偉哲今天說，當初對「西瓜說」和大創案這樣的謠言或印記，抱著清者自清的態度，沒有努力去澄清，作法太消極，讓有些人信以為真或產生疑慮，造成綠營票數被打散，需要檢討。

而長期反對龍崎牛埔設置廢棄物掩埋場的陳永和，拿下超過11萬票，黃偉哲對龍崎案的態度也受到外界關注。黃偉哲說，行政院長賴清德在市長任內即宣示，如果地方沒有支持的話不會發展，而他則認為，即使地方支持也要透過客觀的學者專家再次評估才會發展，「就是再加一道安全鎖。」

黃偉哲說，他當初在立法院與許添財立委針對該案共同提案，要求經濟部、退輔會、行政院暫緩發照，原因就是要做周延的評估和討論，他的立場前後一致。對於陳永和以反龍崎案為職志，他給予尊重，而在選舉過程中，有超過15個公民團體要他簽切結書，很多都只要贊成或反對，不聽意見，但很多公共政策不是一刀切割，說要或不要，應透過互相說理、交換意見方式溝通。

未來在市政方面，過去好的政策和改革，不管是房屋稅或其他維持財政紀律的動作，堅信賴清德和代理市長李孟諺的目標正確，但達到目標的過程還是可以討論。例如六都均調整房屋稅，為何台南反彈特大？因為台南的改革步驟、規模或深度都是六都之冠，有檢討的地方。他強調不是要推翻誰的政策，只是很多事還是要像喝熱湯一樣，要慢慢喝，否則喝太猛會嗆到，喝太兇會燙到。

他說，當黨面臨困境，自己雖贏卻贏得不夠漂亮，何喜之有？將來市政面臨的挑戰未必會比選戰小或少，需要趕快就定位，包括小內閣或政策推動，一步接一步一個、接一個趕快去做，讓市民有感。

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