韓國瑜勝選高雄市長 日媒這樣看「韓流狂潮」...

韓國瑜當選高雄市長，日媒分析韓流興起的原因。（資料照）

2018-11-25 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜拿下89萬2545票，擊敗民進黨陳其邁的74萬2239票，以15萬多票之差拿下高雄市，對此日媒特別以「韓流」為標題，分析這場勝選的原因。

據《產經新聞》報導，韓國瑜是在與高雄沒什麼地緣關係的新北市（原台北縣）出生，今年5月成為「空降」的候選人時，選情相當冷淡，但在選戰末盤聚集了超高人氣，每次造勢都有數萬名狂熱支持者湧入。

《產經新聞》解析，韓國瑜的政見被認為是在販賣「夢想」，例如吸引迪士尼投資與在太平島開採石油等等，在電視辯論上更顯示出他對高雄認知不足的弱點。

不過，韓國瑜曾經身為立法委員卻又遠離政壇10多年的這段經歷，讓向來討厭國民黨的高雄選民反而覺得有新鮮感。此外，韓國瑜時常拿自己的禿頭自嘲作效果，和館長的直播更累積了超過190萬人次觀看。

另一方面，韓國瑜2012年至2017年間擔任北農總經理，因此對於庶民生活的狀況十分了解，喊出了改進年輕人就業困難與生活水平的政見，就這樣拿下了國民黨20年來都無法執政的高雄市。

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