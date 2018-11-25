九二共識是現況下 盧秀燕：可以讓我們經濟好發展的兩岸共識

盧秀燕大談九二共識，不忘推銷豐原的柑橘，笑稱上任後就要來推銷豐原的橘子。（記者歐素美攝）

2018-11-25 11:41

〔記者歐素美／台中報導〕盧秀燕當選台中市長後，今天展開感恩之旅，拜訪在選戰中大力支持她的立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒及張清照，盧秀燕表示，上任後就是好好做、努力拚經濟、不談政治，但九二共識是目前可以讓經濟好好發展的兩岸共識，只要能夠讓台中、台灣經濟好發展，人民好生活，我們願意有這樣的共識。

盧秀燕今天首站來到競選總幹事立委江啟臣服務處，針對媒體詢問對韓國瑜「九二共識拚經濟」的看法，她表示，台中就是拚經濟、拚民生，不講政治的地方，怎麼樣能夠讓台中經濟發展就怎麼做，九二共識，不統不獨不武，現在的情況之下應該是可以讓我們經濟最好發展的兩岸共識，是在基於兩岸和平及經濟最好發展的情況下所有人的共識，所以只要能夠讓台中、台灣經濟好發展，人民好生活，我們願意有這樣的共識。

盧秀燕並說，當選後就是好好做，雖然這場選舉與2020有連動關係，但是要看國民黨，「人民給我們機會，我們做得好不好，我們一定要努力做得好，才有2020」，民進黨也不要洩氣，民進黨只要好好的反省改革，人民也會珍惜民進黨，所以現在談2020有關係，但也是過早，必需看兩黨的表現，2020年會有什麼發展，從政的人都要努力，因為台灣人民是有智慧的、非常有眼光的，會做出最好的抉擇。

盧秀燕並指出，這次選舉有七位女性縣市長都競選成功，最了不起的是台灣的人民，在政壇上女性從政比男性困難，「六都市長只有我是女性」，只要提出優秀的女性都能當選，這代表台灣的民眾心胸是開放的，台灣的民眾甚至走在政黨之前，他們是對於性別、族群、籍貫、地域等，未劃地自限，這次七位女性都能順利當選成功，展現台灣人民開放的心胸，相較之下，國民黨在這次的改革是比較成功，國民黨提出七位候選人，民進黨只提一位，國民黨大量提名女性，「這也是國民黨不一樣的地方、改革的地方」。

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