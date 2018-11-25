徐耀昌連任掃街謝票 批對手政見「譁眾取寵」才落敗

國民黨苗栗縣長徐耀昌成功連任，今早展開謝票之旅。（記者鄭名翔攝）

2018-11-25 11:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨苗栗縣長徐耀昌昨拿下17萬餘票，擊敗無黨籍對手徐定禎的11萬餘票，順利連任，今早徐耀昌立即展開謝票行程，他表示，此次得票較上屆多出2萬多票，表示4年來施政受縣民肯定，而對於徐定禎呼籲應盡早拿回財政自主權、恢復社會福利等，徐耀昌則說，這些皆不可行，更直指提出此等譁眾取寵的政見就是對手最大敗筆。

9合1選舉昨夜落幕，成功連任的苗栗縣長徐耀昌馬不停蹄，今一早就從頭份出發，一路繞行竹南、造橋、後龍、苗栗、西湖、通霄、苑裡等鄉鎮市，展開連續兩日的謝票之旅，沿途站在掃街車上不斷向支持者揮手致謝，也獲得許多熱情民眾歡迎。

徐耀昌表示，執政4年來雖面臨財政困境，但仍努力翻轉苗栗，端出的政績讓選民都有感，也使得此次得票較上屆多出2萬多票，增近1成得票率，未來會再接再厲，持續縣政方向，不負選民所託。

對於對手徐定禎昨發表敗選感言時，呼籲苗栗應盡速拿回財政自主權，比照鄰近縣市提升社會福利，徐耀昌則直言「不可行」，他強調，財政自立、免費營養午餐、課後輔導、結婚禮金等皆為譁眾取寵的政見，反而凸顯對方的外行，也成為落敗的關鍵，但有些值得參考的想法，也將請縣府團隊再研議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/