苗栗縣議員、鄉鎮市長當選名單

2018-11-25 09:55
時代力量於苗栗提名的兩席縣議員宋國鼎（左）、曾玟學（右）皆順利當選。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議員當選名單：
第一選區：孫素娥、鄭碧玉、江村貴、余文忠、楊明燁、禹耀東、張志宇、湯維岳、謝文禓。
第二選區：黃芳椿、羅貴星、韓茂賢。
第三選區：張可欣、陳品安、張顧礫、徐永煌、鄭宗國。
第四選區：張佳玲、鄭秋風、廖英利、陳碧華、李文斌、林寶珠、廖秀紅、宋國鼎、劉順松。
第五選區：鍾東錦、張淑芬、黎煥強、曾玟學、徐功凡、鄭聚然、陳光軒、温宜靜。
第六選區：徐欽鴻、楊恭林。
第七選區（平地原住民）：楊文昌Baiho．Watan。
第八選區（山地原住民）：黃月娥Yuma．Vaiso。
●鄉鎮市長當選名單：
苗栗市：邱鎮軍。
苑裡鎮：劉秋東。
通霄鎮：陳漢志。
竹南鎮：方進興。
頭份市：羅雪珠。
後龍鎮：朱秋隆。
卓蘭鎮：詹錦章。
大湖鄉：胡娘妹。
公館鄉：曾美露。
銅鑼鄉：李瑞廷。
南庄鄉：邱梓增。
頭屋鄉：徐鑫榮。
三義鄉：呂明忠。
西湖鄉：高阿賜。
造橋鄉：黃天貴。
三灣鄉：温志強。
獅潭鄉：謝春梅。
泰安鄉：劉美蘭 Iwan．Sigiy。
註：當選名單仍以中選會公告為準
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