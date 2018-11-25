投票混亂、塞車 鄭文燦：中選會要檢討

連任成功的桃園市長鄭文燦今天沒有掃街謝票，選擇走訪17座在地廟宇祈福致謝。（記者陳昀攝）

2018-11-25 09:55

［記者陳昀／桃園報導］九合一選舉落幕，桃園市長開票結果直到今天凌晨2點40分才全部出爐，在13區大獲全勝、連任成功的桃園市長鄭文燦，受民進黨選情低迷影響，今天預計走訪桃園17座廟宇祈福致謝，未再舉行車隊掃街，但他受訪時也表示，昨天投票確實很混亂、塞車，中選會應該好好檢討公投作業，否則恐怕更多民眾放棄投票權。

桃園市長開票結果是全國出爐，比台北市還慢，投票率約59.62%，競選連任的民進黨鄭文燦以55萬2330票、53.46％得票率，大勝國民黨陳學聖40萬7234票、39.42％得票率，贏了14萬5098票、14.04％；另外3位候選人分別是楊麗環5萬1518票、4.99％；朱梅雪1萬8200票、1.76％；吳富彤3867票、0.37％。

鄭文燦指出，昨天投票確實很混亂、塞車，桃園雖然臨時增加圈選處，仍無法消化人潮，直到晚上7點29分才完成投票，也大大影響投票率，將公投、一般選舉分開會比較好，中選會必須記取教訓，不然公投成為常態後，每次都這樣還得了。

不過，民進黨這次選舉大敗，讓鄭文燦「沒有勝利的喜悅」，他說，因為氣氛的關係，深夜他決定今天不用車隊掃街，到各大廟宇上香祈福，也感謝上蒼，沒有特別請黨公職作陪，重要的是選舉已經結束，大家都是一家人，希望我們大家往前走、往前看。

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