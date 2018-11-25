南投縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

第一選區議員羅美玲質詢。（資料照）

2018-11-25 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣縣議員當選名單：

第一選區：賴燕雪、曾振炎、蔡宗智、于秀英、陳翰立、羅美玲、張維華、洪明科、張嘉哲、莊文斌。

第二選區：簡賜勝、李洲忠、唐曉棻、張永輝、蔡銘軒、廖梓佑、簡峻庭、莊士傑。

第三選區：蕭志全、陳淑惠、謝明謀、陳昭煜。

第四選區：游顥、何勝豐、吳瑞芳、蔡孟娥、黃東灝。

第五選區：潘一全、戴世詮、黃世芳、陳宜君、林芳伃、葉仁創、王彩雲。

第六選區：石慶龍Rungquan．Lhkatafatu。

第七選區：全文才Balan．Soqluman。

第八選區：廖文賢。

鄉鎮市長當選名單：

南投市：宋懷琳

埔里鎮：廖志城

草屯鎮：簡景賢

竹山鎮：陳東睦

集集鎮：陳紀衡

名間鄉：陳文德

鹿谷鄉：邱如平

中寮鄉：廖宜賢

魚池鄉：劉啟帆

國姓鄉：丘埔生

水里鄉：陳癸佑

信義鄉：全志堅

仁愛鄉：吳文忠

註：當選名單仍以中選會公告為準

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