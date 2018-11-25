南投縣縣議員、鄉鎮市長當選名單

2018-11-25 09:34
第一選區議員羅美玲質詢。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南投縣縣議員當選名單：
第一選區：賴燕雪、曾振炎、蔡宗智、于秀英、陳翰立、羅美玲、張維華、洪明科、張嘉哲、莊文斌。
第二選區：簡賜勝、李洲忠、唐曉棻、張永輝、蔡銘軒、廖梓佑、簡峻庭、莊士傑。
第三選區：蕭志全、陳淑惠、謝明謀、陳昭煜。
第四選區：游顥、何勝豐、吳瑞芳、蔡孟娥、黃東灝。
第五選區：潘一全、戴世詮、黃世芳、陳宜君、林芳伃、葉仁創、王彩雲。
第六選區：石慶龍Rungquan．Lhkatafatu。
第七選區：全文才Balan．Soqluman。
第八選區：廖文賢。
鄉鎮市長當選名單：
南投市：宋懷琳
埔里鎮：廖志城
草屯鎮：簡景賢
竹山鎮：陳東睦
集集鎮：陳紀衡
名間鄉：陳文德
鹿谷鄉：邱如平
中寮鄉：廖宜賢
魚池鄉：劉啟帆
國姓鄉：丘埔生
水里鄉：陳癸佑
信義鄉：全志堅
仁愛鄉：吳文忠
註：當選名單仍以中選會公告為準
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