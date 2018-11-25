差距3254票！丁守中聲請查封票匭保全證據 北院受理

國民黨台北市長參選人丁守中，今天凌晨3時15分在律師陪同下，至台北地院遞狀聲請查封票匭保全證據。（記者簡榮豐攝）

2018-11-25 06:00

首次上稿 04:49

更新時間 06:00

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中，今凌晨2點多確定以3254票差距，敗給現任市長柯文哲，他今凌晨3時15分由律師陪同，至台北地院遞狀聲請查封票匭保全證據，接下來會再提出選舉無效之訴。

台北地院表示，民事庭選舉專股昨一個合議庭值班、另二個待命，今凌晨收狀後，由於丁守中的律師目前只聲請保全證據、查封票匭，尚未提出選舉無效的本訴，因此無須抽籤分案，直接由值班股受理後，合議庭已聯繫中選會、台北市選委會，要求提供本次台北市長選舉的全部投票所的投票數、各候選人得票數累加的總和，以釐清聲請是否符合要件。

丁守中遞狀後說，先聲請保留證據、保留票匭，近日再提起選舉無效訴訟，理由是台北市是唯一操作白、綠棄保的地方，投票、開票過程卻存在重大的違法事實，選前10天不能公布民調以免影響選舉，投票日也不能宣傳，全世界沒有一個國家可以一邊在開票、一邊在投票的，而且長達3個小時46分鐘。

丁並質疑，開票時間長達9個多小時，期間有好幾度停止，新北市人口比台北還多，開票都沒比台北市慢，連市議員的票都開完了，台北市長的票卻還沒開完，其中存在重大違法事實。

丁守中說他「嚴重懷疑中央選委會跟台北市選委會一起合謀放水，讓棄保被發生，這就是民進黨政府的奧步」，所以今先聲請保全證據，狀紙的第一步是聲請查封票匭，接著會提出選舉無效的訴訟，「我不會承認這個選舉的結果，因為現在還要行政驗票，（選票差距）在千分之3範圍內，柯文哲根本都還沒有當選」。

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